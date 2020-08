Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-West (ots)

Ein brennender Pkw sorgte am Freitagabend (07.08.2020) gegen 19.10 Uhr auf der Wildparkstraße für einen Einsatz der Feuerwehr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Ein 42-jähriger Lenker eines Pkw Smart fuhr in Richtung Stuttgart, als sein Fahrzeug vor der Ausfahrt Stuttgart-Botnang aus bislang unbekannter Ursache zu rauchen begann. Dem Fahrer gelang es noch, seinen Smart neben der Fahrbahn auf einer Wiese abzustellen, bevor das Fahrzeug Feuer fing. Die eingetroffene Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle und meldete gegen 19.35 Uhr "Feuer aus". Während der Pkw komplett ausbrannte, konnte die Feuerwehr die Ausbreitung des Brandes auf den angrenzenden Wald verhindern. Es kam es zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell