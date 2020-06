Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeiliche Präventionstipps von der Enkelin:

Trier (ots)

"Liebe Oma, lieber Opa - lasst Euch nicht reinlegen!". Mit dieser neuen, von der Leitstelle "Kriminalprävention" unterstützen Kampagne möchte das Polizeipräsidium Trier ältere Menschen gegenüber Betrugsmaschen sensibilisieren und vor diesen warnen.

Gerade ältere Menschen werden häufig Opfer von Betrügereien. Zuletzt wurde am 10. Juni eine 86-jährige Frau aus Trier um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Die Betrüger riefen an diesem Tag zahlreiche, vornehmlich ältere Menschen, in Trier und Umgebung an.

Die Täter suchen sich gerne Personengruppen aus, die vermeintlich auf ihre Tricks leichter reinfallen. Dabei spekulieren sie darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert, gutgläubig und einfach zu verunsichern sind. Wenn Sie auf solche Betrüger vorbereitet sind und die Maschen kennen, sind sie gut gegen sie gewappnet und fallen nicht auf deren Maschen herein.

"Mit unseren Plakaten und Türanhängern möchten wir besonders ältere Menschen für die verschiedenen Betrugsmaschen sensibilisieren und sie so vor möglichen Betrügern schützen", sagen Sarah Wallerius und Tara Lindow der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier. Ein Plakat sowie ein Türanhänger mit präventiven Ratschlägen zum Schutz vor Betrügereien wie beispielsweise falsche Polizeibeamte, falsche Enkel, Gewinnversprechen und Internetbetrügereien wurden erstellt. "Für die Kampagne ist bewusst ein Kind gewählt worden, das seine Großeltern durch klare und direkte Ankündigungen warnt", so Sarah Wallerius.

In die Kampagne eingebunden sind die Kindergärten und Grundschulen in der Region Trier, welche von den Mitarbeiterinnen der Puppenbühne des Polizeipräsidiums Trier im Rahmen von Präventionsmaßnahmen aufgesucht werden. Ziel ist es, dass die Kinder die Türanhänger an ihre Oma und Opa weitergeben, damit diese jeden Tag mit Hilfe der polizeilichen Präventionstipps vor den Gefahren der Betrüger gewarnt werden. Das Polizeipräsidium Trier ist auf die Unterstützung durch die Kinder gespannt und hofft, dass die Kleinsten der Polizei bei dieser Präventionskampagne helfen.

Darüber hinaus wird die Polizei zielgerichtet in Wohngebieten, in denen sich Betrugsfälle ereignen, die Bevölkerung mittels der Türanhänger und weiteren Informationsmaterialen warnen.

Vielleicht erhalten auch Sie in den kommenden Wochen Post von ihren Enkeln die raten: "Oma und Opa - lasst Euch nicht reinlegen!".

