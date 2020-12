Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Sachbeschädigungen durch Graffiti - Täter gestellt

LimburgerhofLimburgerhof (ots)

Am Samstagnachmittag, 19.12.20, meldete eine aufmerksame Zeugin hiesiger Polizeiinspektion zwei Jugendliche, welche gerade im Bereich der Lärmschutzwand der Bahngleise Graffitis an die Wände sprühen würden. Die eingesetzten Beamten konnten zwei Jugendliche vor Ort feststellen, welche beim Erblicken der Polizei noch versuchten zu flüchten, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Beamten stellten vor Ort Farbspraydosen und Farbstifte sicher, welche den beiden Jugendlichen zuzuordnen sein dürften. Die beiden "Künstler" wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Es erwartet sie nun jeweils ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell