Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

LimburgerhofLimburgerhof (ots)

Am Freitag, 18.12.20, ereignete sich in den nebligen Abendstunden in der Speyerer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt an der Kreuzung Odenwaldring / Speyerer Straße, als er diese überqueren wollte. Der 24-Jährige, welcher sich vorfahrtsberechtigt auf der Speyerer Straße befand, konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 24-Jährige leicht, sodass er anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus kam. Auch der 21-jährige Unfallverursacher zog sich bei dem Unfall leichte Prellungen zu.

