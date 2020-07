Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Emmerich (ots)

Ein nicht alltäglicher Fall von Unfallflucht hat sich am Samstag, 11.07.2020, auf der Speelberger Straße in Höhe der Hausnummer4 ereignet. Der Besitzer eines silbernen Rollers hatte sein Fahrzeug gegen 13.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich in der Zeit bis 16.30 Uhr haben Unbekannte das Gefährt versetzt, wobei es offensichtlich umgefallen ist. Hierdurch wurde der Roller beschädigt. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. (SI)

