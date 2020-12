Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

LambsheimLambsheim (ots)

Am Abend des 18.12.2020, befuhr der 22-jährige Fahrzeugführer gegen kurz vor halb neun mit seinem PKW die K 2 von Lambsheim kommend in Richtung Gerolsheim. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei eine Straßenbahnmarkierung, überschlug sich und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Glücklicherweise wurde der junge Mann hierbei nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 1,27 Promille. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kühnast, Sebastian

PHK



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeiwache Maxdorf

Heideweg 1

67133 Maxdorf

Telefon: 06237-934-1100

Telefax: 06237-934-1120

pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



