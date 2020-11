Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schranke von Kita umgefahren und abgehauen: Polizei sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Montagmittag bei einer Kindertagesstätte in der Heinrich-Plett-Straße gegen eine Schranke gefahren und ist daraufhin abgehauen. Der Schrankenarm war bei dem Zusammenstoß abgebrochen (siehe Fotos). Der Sachschaden an der Schranke wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der Unfall zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr am Montag ereignet. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein blaues Kraftfahrzeug möglicherweise beim Wenden mittig gegen den Schrankenarm stieß. Anschließend ergriff der Fahrer unerkannt die Flucht.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

