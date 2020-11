Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Oberzwehren: Vier Verletzte; Altenbaunaer Straße teilweise wieder frei

KasselKassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 15:52 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4772900 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Kassel-Oberzwehren: Bei dem Unfall, der sich gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Altenbaunaer Straße / Brandgasse ereignete, sind insgesamt vier Menschen teils schwer verletzt worden. Drei von ihnen sind mit Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand für keinen der Verletzten. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichtet, war die Fahrerin eines VW Tiguans mit ihrem Wagen aus der Brandgasse gekommen und wollte die Altenbaunaer Straße in Richtung Rengershäuser Straße kreuzen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie dabei offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden und in Richtung Oberzwehrener Straße fahrenden 3er BMWs. Beide Fahrzeuge waren daraufhin zusammengekracht. Dabei zogen sich die Fahrerin des Tiguans, der Fahrer des BMW sowie die Beifahrer in beiden Fahrzeugen Verletzungen zu. Die zwei Fahrer und der Beifahrer des BMWs sind inzwischen in Krankenhäuser gebracht worden.

Beide Pkw wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und müssen nun abgeschleppt werden. Aktuell sind Abschleppwagen auf dem Weg zur Unfallstelle. Die Fahrbahn konnte nach anfänglicher Vollsperrung mittlerweile in Teilen wieder freigegeben werden.

