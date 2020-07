Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Rollstuhlfahrer angefahren und dann geflüchtet - Zeugen gesucht!

Am Sonntagnachmittag prallte in Igersheim ein Pkw mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl zusammen. Gegen 15.45 Uhr touchierte ein Unbekannter mit seinem silbernen Auto einen 79-jähriger Rollstuhlfahrer im Kreisverkehr der Landstraße bei dem dortigen Supermarkt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er davon. Durch die Kollision stürzte der Mann, wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nun sucht die Polizei nach dem silbernen Unfallfahrzeug, dessen Fahrer oder Fahrerin und nach Zeugen, die Angeben zu dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise werden beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, entgegengenommen.

Niederstetten: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Freitag und Samstag einen Pkw auf einem Parkplatz in Niederstetten. Der Besitzer des Renault Kangoo stellte sein Auto gegen 22.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz im Kanalweg ab. Als dieser am nächsten Tag gegen 15.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrten, bemerkte er den Unfallschaden an der rechten hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher touchierte in diesem Zeitraum den geparkten Renault. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Assamstadt: Betrunken Auto gefahren

In der Nacht auf Sonntag fuhr ein 47-Jähriger seinen Pkw in Assamstadt, obwohl dieser unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Polizeibeamte kontrollierten den Mann mit seinem Wagen in der Germanenstraße und stellten eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab knapp zwei Promille. Daraufhin musste der 47-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.

Uiffingen / Eubigheim: Solarzellen entwendet - Zeugen gesucht!

Ein Dieb entwendete in der Nacht auf Sonntag ein Solarpanel eines Weidezauns zwischen Uiffigen und Eubigheim. Der Unbekannte baute im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 13.00 Uhr die Solarzellen, welche als Unterstützung der Energieversorgung des Elektorzauns einer Schafweide neben dem Ortsverbindungsweg aufgestellte war, ab. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder den Diebstahl beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Grünsfeld: Ohne Führerschein unterwegs

In Grünsfeld war am Sonntagabend ein 28-Jähriger mit seinem Roller unterwegs, obwohl er keinen Führerschein besaß. Gegen 21.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann in der Lindenstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er musste im Anschluss zu Fuß weitergehen und sein Zweirad schieben. Auf den Rollerfahrer kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Dittwar / Heckfeld: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntagmittag stürzte ein Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Dittwar und Heckfeld. Gegen 12.00 Uhr rutschte das Hinterrad der Ducati in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen weg, woraufhin der 33-Jährige zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Weißer Pkw nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Unfall am Sonntagabend zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin werden die Insassen ein weißes Auto, die den Unfall beobachtet haben könnten, gesucht. Gegen 17.00 Uhr kollidierte ein 61-jähriger Fahrradfahrer mit einer 45-jährigen Fußgängerin zwischen den Einmündungen zur Duderstädter Allee und dem Kurmainzring. Hierbei wurde der Radler leicht und die Passantin schwer verletzt. Beide mussten in einer Klinik behandelt werden. Zur Unfallzeit soll ein weißer Pkw an der Unfallstell vorbeigefahren sein. Die Polizei sucht nun nach den Insassen des weißen Autos und bittet diese, sich als Zeugen beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht!

Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 16.00 Uhr, und Sonntag, gegen 08.30 Uhr, entwendete ein Unbekannter einen Roller in Königshofen. In dieser Zeit begab sich der Täter zu dem Roller in der Bürgermeister-Weid-Straße und entwendete das Gefährt. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarz/silbergrauer Roller der Marke KSR Moto Pandora 50. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Rauenberg / Boxtal: Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfall

Der 64-jähriger Fahrer eines Pkw lenkte betrunken seinen Wagen auf der Kreisstraße zwischen Rauenberg und Boxtal. Gegen 18.30 Uhr kam der Fahrer des Opel Vectra nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine dortige Verdolung, wodurch das Fahrzeug so stark beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch an dem 64-Jährigen wahrnehmen, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab ein Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.

Freudenberg: Mountainbike entwendet - Zeugen gesucht!

Ein Fahrraddieb entwendete Samstagnacht oder im Laufe des Sonntags ein Mountainbike in Freudenberg. Zwischen 20.30 Uhr und 17.00 Uhr stahl der Dieb das mit einem Spiralschloss gesicherte Rad direkt vor einer Haustüre in der Hauptstraße. Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke Ghost in der Ausführung SE 1300 in schwarz. Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib des Rades oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Wertheim-Bestenheid: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht!

