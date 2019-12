Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Fahrer eines Schwertransportes gesucht

Kalkar-Kehrum (ots)

Am Freitag (6. Dezember 2019) gegen 06:50 Uhr, war eine 21-Jährige in ihrem VW Golf auf der Uedemer Straße in Richtung Kehrum unterwegs, als ihr ein Schwertransporter entgegenkam. Zu spät erkannte sie, dass ein Teil der Ladung bis auf ihre Fahrspur ragte. Sie versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit ihrem Außenspiegel gegen die Ladung. Anschließend hielt die junge Frau an, der LKW setzte seine Fahrt jedoch fort. Die Autofahrerin gibt an, es habe sich um einen niederländischen Schwertransporter mit Begleitfahrzeug gehandelt. Der LKW-Fahrer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell