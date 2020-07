Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Sachbeschädigung im Kurpark

Bad Ems (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde die Polizeiinspektion Bad Ems, von einem Zeugen darüber informiert, dass eine größere Personengruppe Leuchtenschirme im Kurpark beschädigt und in die Lahn geworfen hätten. Mit Unterstützungskräften der angrenzenden Dienststellen konnten mehrere Personen angetroffen und kontrolliert werden. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnten diese Personen auch zum Teil den Sachbeschädigungen zugordnet werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

