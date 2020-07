Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Herausheben von Gullideckeln

56479 Neustadt/Westerwald, Gartensraße (ots)

Am Sonntagmorgen, den 12.07.2020 wurde bekannt, dass durch den/die unbekannten Täter in der Gartenstraße -Höhe der Hausnummern 14 bis 18- in 56479 Neustadt/Westerwald drei Gullideckel ausgehoben wurden.

Die Tat soll sich in der Nacht vom 11. auf den 12.07.2020 ereignet haben.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen machten, insbesondere Personen beobachtet haben, die ihnen verdächtig vorkamen, werden gebeten sich mit der Polizei in Westerburg (Tel.: 02663.98050) in Verbindung zu setzen. Dies kann auch gerne unter Nutzung der elektronischen Medien erfolgen.

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



