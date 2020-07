Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Spaziergängerin von herrenlosen Hund attackiert

Mogendorf (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf einem Feldweg zwischen Mogendorf und der dortigen Kläranlage zu einem Angriff eines herrenlosen Hundes auf eine Spaziergängerin und deren angeleinten Hund. Das streunende Tier attackierte hierbei den Hund der Dame, woraufhin diese zu Fall kam und von dem fremden Tier im Kopfbereich gebissen wurde. Der Streuner entfernte sich anschließend in Richtung Mogendorf. Der Hund war etwa kniehoch und hatte braun-weißes Fell. Die Polizei Montabaur, Tel. 02602/9226-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den Hundehalter geben können.

