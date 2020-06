Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200605 - 547 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 04. Juni 2020, gegen 06.10 Uhr, befand sich ein 35-jähriger Frankfurter an der Ecke Taunusstraße/Weserstraße. Dort fiel ihm ein Mann auf, den er für einen Obdachlosen hielt. Der 35-Jährige wollte dem Mann helfen und sprach ihn darauf an. Seinen Rucksack stellte er auf den Boden. In der äußeren Tasche des Rucksackes befand sich sichtbar das Handy des Geschädigten. Der unbekannte Mann nahm das Handy mit dem kaputten Display an sich und verlangte für die Rückgabe Geld von dem 35-Jährigen. Der Geschädigte bot dem Dieb 20 Euro an, woraufhin dieser ohne Geld, aber mit dem Handy, in Richtung des Hauptbahnhofes floh.

Etwas später konnte der Tatverdächtige aufgrund der guten Personenbeschreibung in der Moselstraße festgenommen werden. Das gestohlene Handy trug er noch bei sich. Bei ihm handelt es sich um einen 23-jährigen Frankfurter.

