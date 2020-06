Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere brennende Mülltonnen

Mainz (ots)

Am Samstag, 30.05.2020, um 03:20 Uhr wird eine brennende Mülltonne Am Winterhafen gemeldet. Zu einem weiteren Mülltonnen-Brand kommt es am Sonntag, 31.05.2020, um 03:15 Uhr in einem Hinterhof in der Kaiserstraße. Als die Einsatzkräfte eintreffen, ist das Feuer bereits auf zwei angrenzende Müllcontainer übergegangen. Am gleichen Tag um 03:45 Uhr brennen zwei weitere Mülltonnen in einem Hinterhof der Mainstraße.

Alle Brände können durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es liegen keine Täterhinweise vor. Auch, ob es sich bei den Bränden um die gleichen Täter handelt, ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell