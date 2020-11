Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Handtaschenraub in Bad Wilhelmshöhe: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

KasselKassel (ots)

(Beachten Sie bitte die beigefügten Fotos, auf denen die Täter zu sehen sind. Zudem weisen wir auf unsere am 12.10.2020, um 12:32 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4731413 veröffentlichte Pressemitteilung hin.)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Mit der Veröffentlichung von Fotos der beiden Täter erhoffen sich die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf die jungen Männer zu erhalten, die am Freitag, dem 9. Oktober 2020 einer Seniorin in Kassel die Handtasche raubten. Die bisherigen Ermittlungen und die Suche nach Zeugen führten bislang nicht zur Identifizierung der Räuber, weshalb nun die Öffentlichkeitsfahndung durch einen Richter angeordnet wurde. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Beschreibung der Täter

Die beiden Räuber können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter: 15 bis 18 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, sehr schlank, dunkle Hautfarbe, trug ein graues Sweatshirt mit Kapuze, eine rote Weste mit weißen Streifen auf den Schultern sowie ein Emblem auf der linken Brust und im linken Taschenbereich, eine dunkle Jogginghose und schwarze Sneaker der Marke Nike.

2. Täter: 15 bis 18 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, trug eine schwarze Trainingsjacke mit weißen Applikationen an den Unterarmen und im unteren Bereich, eine dunkelblaue Steppweste, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe mit weißen Applikationen.

Räuber rissen Opfer die Handtasche von der Schulter

Der Raub ereignete sich am 9. Oktober 2020 gegen 18:40 Uhr nahe der Haltestelle "Druseltal" in Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Die unbekannten Räuber hatten sich der hochbetagten Frau, die mit einer Freundin zu Fuß von der Haltestelle in Richtung eines Seniorenwohnheims unterwegs war, von hinten angenähert und ihr plötzlich die Handtasche von der Schulter gerissen. Die Seniorin geriet daraufhin ins Straucheln, konnte aber einen Sturz verhindern. Mit der erbeuteten Tasche flüchteten die beiden Täter anschließend in Richtung der Straße "Im Druseltal" und weiter in unbekannte Richtung.

