Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher wirft Schaufensterscheibe an Nagelstudio mit Gullydeckel ein: Kripo sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Der am Wochenende stattgefundene Einbruch in ein Nagelstudio in Niestetal beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Ein bislang unbekannter Täter hatten einen Gullydeckel vor dem benachbarten Geschäft herausgehoben und damit die Schaufensterscheibe des Studios eingeworfen. Ohne Beute flüchtete der Einbrecher letztlich in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittler erbitten Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in das Nagelstudio an der Hannoverschen Straße, nahe der Ludwig-Raabe-Straße, in der Zeit zwischen Samstagabend, 19:00 Uhr, und dem gestrigen Montagmorgen, 08:25 Uhr. Nachdem der unbekannte Täter mit dem Gullydeckel die Scheibe eingeschlagen hatte, stieg er durch das entstandene Loch in das Studio ein und durchsuchte sämtliche Schränke sowie Schubladen nach Wertsachen. Allem Anschein nach wurde der Einbrecher hierbei nicht fündig, denn nach derzeitigem Kenntnisstand machte er keine Beute. Der durch das Vorgehen des Täters angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell