Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher wird von Kleingärtner auf frischer Tat ertappt und schlägt ihn auf der Flucht mit Brecheisen

KasselKassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Ein 32-jähriger Einbrecher glaubte am Samstagmorgen in einer Kleingartenanlage in der Kasseler Unterneustadt Beute machen zu können. Allerdings wurde er hierbei von einem 47-jährigen Kleingärtner, der sich in seiner Laube aufhielt, auf frischer Tat ertappt und ergriff daraufhin die Flucht. Der 47-Jährige folgte dem Einbrecher und wurde dabei von dem Flüchtenden mit dem Brecheisen gegen den Kopf geschlagen. Er erlitt eine blutende Kopfplatzwunde und musste anschließend von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Ost konnte den mutmaßlichen Einbrecher schließlich festnehmen. Der 32-Jährige steht im Verdacht, sechs weitere Lauben in der Kleingartenanlage aufgebrochen zu haben. Darüber hinaus muss er sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der 47-jährige Mann aus Kassel in seinem Gartenhaus in der Straße "Am Hafen" aufgehalten, als er gegen 07:30 Uhr die verdächtigen Geräusche von draußen hörte. Er schlich sich daraufhin zur Hintertür hinaus und überraschte den Einbrecher, der sich mit dem Brecheisen an der abgeschlossenen Eingangstür der Laube zu schaffen machte. Schnell suchte der Ertappte das Weite und flüchtete über eine Pferdekoppel. Der Kleingärtner nahm allerdings sofort die Verfolgung auf. Als er den Flüchtenden schließlich eingeholt hatte, schlug dieser ihm unvermittelt das Brecheisen gegen den Kopf. Dennoch ließ der verletzte 47-Jährige nicht locker und verfolgte den Einbrecher weiter, bis die alarmierten Polizisten wenige Augenblicke später eintrafen und die Handschellen für den Tatverdächtigen klickten. Die weiteren Ermittlungen gegen den wohnsitzlosen 32-Jährigen, der bereits einschlägig bei der Polizei bekannt ist und nun in Haft sitzt, werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

