POL-KS: Zwei Wohnungseinbrüche am Freitag in Kassel: Kripo sucht Zeugen

Kassel - Bad Wilhelmshöhe und Brasselsberg: Am Freitag kam es in Kassel im Laufe des Tages zu zwei Wohnungseinbrüchen. Sowohl in der Kurhausstraße in Bad Wilhelmshöhe als auch im Eichholzweg im Stadtteil Brasselsberg waren Unbekannte in Häuser eingebrochen. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Beide Einbrüche waren nahezu zeitgleich, gegen 18 Uhr, von den jeweiligen Bewohnern bemerkt worden. In der Kurhausstraße kann die Tatzeit bislang nur auf den Zeitraum zwischen 9 und 18 Uhr eingegrenzt werden. Dort hatten die Einbrecher ein Fenster zu einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufgebrochen und diese anschließend nach Wertsachen durchsucht. Mit einigen erbeuteten Schmuckstücken flüchteten sie schließlich über die Terrassentür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Die Tatzeit des Einbruchs im Eichholzweg hingegen lässt sich auf nur eine Stunde, zwischen 17 und 18 Uhr, eingrenzen. In diesem Fall waren die Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus eingebrochen. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie zahlreiche der Räume nach Beute, aber offenbar ohne etwas zu finden. Daraufhin flüchteten die Täter wieder über die Terrassentür nach draußen. Auch hier liegen keine Hinweise auf die weitere Fluchtrichtung vor.

Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Freitag im Bereich eines der Tatorte möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

