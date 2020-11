Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Suche nach vermisstem Mädchen: Unverkennbarer Geruch macht Streife auf Cannabisplantage in Wohnung aufmerksam

KasselKassel (ots)

Kassel-Wesertor: Bei der Suche nach einer vermissten Zwölfjährigen überprüfte eine Streife des Polizeireviers Mitte am Samstagabend eine mögliche Kontaktanschrift des Mädchens in einem Mehrfamilienhaus am Altmarkt in Kassel. Dabei fanden die Beamten zwar nicht die Vermisste, dafür am Ende aber eine professionell betriebene Cannabisplantage sowie ein gestohlenes Fahrrad in einer der Wohnungen. Darauf aufmerksam geworden waren die Polizisten wegen des penetranten und unverkennbaren "Grasgeruchs", der ihnen gegen 21:30 Uhr in einem Stockwerk des Hauses entgegenschlug. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zur Wohnung eines 46-Jährigen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten dort die professionell betriebene Cannabis-Aufzuchtanlage, 31 Cannabispflanzen, verschiedene Drogenutensilien und Verpackungsmaterialien sowie ein gestohlenes Fahrrad. Das Mountainbike war in der Nacht zum Sonntag, den 08.11.20, trotz Sicherung mit Schloss in der Moritzstraße gestohlen worden. Die bestohlene Fahrradbesitzerin hatte daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet, woraufhin das Rad anhand der Rahmennummer zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

Die Indoorplantage samt Pflanzen und Zubehör sowie das gestohlene Fahrrad stellte die Streife sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Für den 46-Jährigen mussten die Beamten während des Einsatzes wegen seines schlechten Gemütszustands einen Rettungswagen rufen, der ihn anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus brachte. Der eigentliche Grund für den Einsatz der Polizei in dem Haus, die Vermisstensuche, fand zudem später am Abend noch ein glückliches Ende: Das in einer Jugendeinrichtung im Landkreis wohnende Mädchen war eigenständig dorthin zurückgekehrt.

