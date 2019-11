Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Dortmund - Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest - Wohnungsdurchsuchung in Wuppertal

Dortmund - Wuppertal - Offenbach (ots)

Gestern Abend (25. November) nahmen Einsatzkräfte zwei Graffiti-Sprayer am Dortmunder Hauptbahnhof fest, nachdem sie dort einen Zug mit Lackfarbe besprüht hatten. In der Wohnung eines Tatverdächtigen in Wuppertal wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Gegen 19 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei die Abstellgruppe der Bahn am Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei konnten sie drei Personen beobachten, die dabei waren ein S-Bahn auf einer Fläche von 20 qm mit Lackfarbe zu besprühen. Anschließend fertigten sie Fotos von ihrem "Kunstwerk" und verließen die Gleisanlagen.

Im Bereich der Treibstraße nahmen Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige fest. Eine weitere Person flüchtete und konnte unerkannt entkommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 34-jährigen Deutschen aus Wuppertal und einen 37-jährigen Deutschen aus Offenbach am Main.

Der Wuppertaler wurde bereits 2018 wegen Graffitistraftaten polizeibekannt. Auch der Mann aus Offenbach ist wegen einer Graffitistraftat polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Dortmunder Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 34-Jährigen an.

In dessen Wohnung wurden zahlreiche Speichermedien und andere Beweismittel sichergestellt, welche nun Gegenstand des Verfahrens sind. Ob die Männer auch für weitere Graffitis im Bereich Dortmund verantwortlich sind, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Zudem muss das Duo mit Schadensersatzansprüchen der Bahn rechnen.

Die Bundespolizei leitete gegen die beiden Männer ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen dauern an. *ST

