Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt -2- Graffiti-Sprayer vorläufig fest und stellt belastendes Beweismaterial sicher

Aachen (ots)

Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG konnte die Bundespolizei -2- Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen.

In der Nacht zum Montag wurde die Bundespolizei Aachen durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG über 2 verdächtige Personen informiert, die am Bahnhof Aachen-West Häuserwände mit Spraydosen "bearbeiten" würden. Die sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei konnte die beiden 26- und 31-jährigen deutschen Männer in einem angrenzenden Gebüsch feststellen. Bei Erkennen des Dienstfahrzeu-ges versuchten sich die Beiden in einem anliegenden Gebüsch noch zu verstecken, jedoch wurden schnell in ihrem Versteck aufgespürt und vorläufig festgenommen.

In Tatortnähe fanden die Beamten zudem zwei Rücksäcke mit diversem Beweismaterial und stellten sie sicher. Da sich auch noch Farbanhaftungen an den Personen befanden, erhärtete sich der Tatverdacht der Sachbeschädigung.

Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes verbrachte man die zwei Männer zur Dienststelle am Aachener Hauptbahnhof. Hier führte man weitere Maßnahmen zur Tataufklärung durch. Unter anderem fand man auf einem Smartphone Bilder der gemachten "Kunstwerke". Hier war noch eine weitere Örtlichkeit fotografiert und abgespei-chert, die besprüht wurde. Eine Streife der Bundespolizei fuhr daraufhin zur Tatörtlichkeit und stellte dort ein frisches Graffiti fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließ man die beiden Männer. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung und zivilrechtlicher Ansprüche der Geschädigten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell