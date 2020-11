Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte knicken drei Verkehrsschilder in Helleböhn um: Polizei sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Helleböhn: Unbekannte Täter haben in der Heinrich-Schütz-Allee im Stadtteil Helleböhn drei Verkehrsschilder umgeknickt und beschädigt. Wann genau die Sachbeschädigungen begangen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Hinweis auf die umgebogenen Schilder war am gestrigen Montagabend, gegen 21 Uhr, beim zuständigen Polizeirevier Süd-West eingegangen. Wie die entsandte Streife berichtet, lagen zwischen der Meißnerstraße und der Leuschnerstraße insgesamt drei Verkehrszeichen in der Heinrich-Schütz-Allee um. Es handelte sich um ein Schild "Ende-30er-Zone" sowie zwei Schilder "Fußgängerweg", jeweils mit Zusatzzeichen "Radfahrer frei". Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Nun suchen die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

