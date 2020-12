Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von Geldbörse

Bobenheim-RoxheimBobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum von 19.12.2020 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse des 47-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte hatte diese auf der Ablage des Automaten für Kontoauszüge in einer Bankfiliale in der Haardtstraße in Bobenheim-Roxheim abgelegt und die Bankfiliale verlassen. Als der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse feststellt und in die Bankfiliale zurückkehrt, befindet sich die Geldbörse nicht mehr vor Ort. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100 EUR.

Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

