Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag ein Autofahrer bei einem Unfall in Illerkirchberg.

Gegen 20.45 Uhr war in Unterkirchberg ein Autofahrer in der Unterweiler Straße unterwegs. Der 23-Jährige sah einen parkenden Lkw zu spät und fuhr frontal auf. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf 17.000 EUR Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

