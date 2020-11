Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Region - Berauscht am Steuer

Mehrere fahruntüchtige Lenker zog die Polizei am Donnerstag im Landkreis Biberach aus dem Verkehr.

UlmUlm (ots)

Biberach: Am späten Mittag hatte es die Polizei in Biberach mit einem berauschten Fahrer zu tun. Die Beamten kontrollierten gegen 14.30 Uhr einen 25-Jährigen in der Schwarzbachstraße. Dieser war mit seinem elektrischen Tretroller unterwegs. Hierbei stand der Mann mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen. Ein erster Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

Ummendorf: Im Ortsteil Fischbach fuhren in den späten Abendstunden zwei berauschte Fahrzeuglenker in eine Kontrollstelle. Gegen 22.45 Uhr ergab sich für die Beamten bei einer 39-Jährigen der Verdacht, dass sie sich unter dem Einfluss von Alkohol ans Steuer gesetzt hatte. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Etwa zur gleichen Zeit war auch für einen 34-Jährigen die Fahrt zu Ende, der ebenfalls zu viel Alkohol intus hatte.

Laupheim: In Laupheim fiel einer Polizeistreife gegen 23.15 Uhr ein 21-Jähriger auf. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein erster Test vor Ort bestätigte den Verdacht. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde Blut abgenommen. Der 21-Jährige erwartet nun eine Anzeige.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätz. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

