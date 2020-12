Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Unter dem Einfluss berauschender Mittel mit dem Roller unterwegs

FrankenthalFrankenthal (ots)

Am frühen Morgen des 20.12.2020, gegen 03:47 Uhr, wurde ein Roller besetzt mit zwei Jugendlichen in der Johann-Klein-Straße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 14- und 15-jährigen Jugendlichen konnte potenzielles Einbruchswerkzeug (Bolzenschneider, Schraubendreher) festgestellt werden, beide Personen führten zudem Handschuhe und Masken mit sich. Der 14-jährige Rollerfahrer gab den Konsum von Amphetamin zu. Zudem war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Roller, der auch aktuell nicht zugelassen war. Ein Eigentumsnachweis für den Roller konnte nicht vorweisen werden. Der Roller wurde sichergestellt und dem 14-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

