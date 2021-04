Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel vom 16.-18.04.2021

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 16.04.2021

Sachbeschädigung an Pkw Bockhorn- Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es am Freitag, dem 16.04.2021, zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr, in der Straße Am Forst. Unbekannte zerkratzten dort den Lack an mehreren geparkten Fahrzeugen. Es entstanden Schäden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bockhorn oder der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Sonntag, 18.04.2021

Unter Drogen und ohne Führerschein

Varel- Am Sonntagmorgen, gegen 08.45 Uhr, kontrollierten Beamte den Fahrer eines Ford Focus, der mit dem Wagen im Bereich Borgstede, auf der B 437, in Richtung Bockhorn unterwegs war. Der Fahrzeugführer gab zunächst an, seinen Führerschein und seinen Personalausweis zu Hause vergessen zu haben. Bei der Überprüfung der mündlich genannten Personalien stellte sich heraus, dass er offensichtlich versuchte, sich als sein Bruder auszugeben. Letztendlich konnte festgestellt werden, dass der 35-jährige Fahrer falsche Angaben machte, um zu verdecken, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, die sich aufgrund eines Drogenvortests, der positiv auf Kokain reagierte, erhärteten. Dem aus Varel stammenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

