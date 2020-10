Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht ist eine Straftat! - Täter gesucht

Das "unerlaubte Entfernen von der Unfallörtlichkeit" ist mit Strafe bewertet. Zudem ist die Verschiebung der Folgen des eigenen "Fahrfehlers" auf jemand anderes total unfair. Wenn sich der Unfallflüchtige nicht noch meldet oder Zeugenhinweise bei der Polizei eingehen, wird der junge Fahrzeughalter aus Essweiler auf dem Schaden an seinem Kleinbus "sitzen bleiben". Am letzten Wochenende war vermutlich ein Fahrzeug beim Rangieren in die Seite des in der Lochgasse am Fahrbahnrand geparkten Wagens gestoßen. Durch den Aufprall entstand nicht nur ein tiefer Knick in der Seite. Auch die Heckscheibe platzte durch den entstandenen Druck auf die Karosse. Die Polizeiinspektion Lauterecken nimmt Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110 entgegen. |pilek-AH

