Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 18.04.2021

Wilhelmshaven (ots)

Hubschrauberlandung nach Verkehrsunfall

Bockhorn/Blauhand- Am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Wilhelmshavener Straße (L 816)/ Blauhander Straße (L 815) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Die 20-jährige Fahrerin eines VW-Polo, die an der Kreuzung, von der L 816 kommend, nach rechts auf die L 815 abbiegen wollte, fuhr beim Anfahren auf das vor ihr stehende Krad auf. Dessen Fahrer stürzte daraufhin. Der Unfall führte zum Einsatz eines Rettungshubschraubers, der den Verletzten in eine Klinik flog. Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass der 38-Jährige keine lebensgefährlichen Verletzungen davontrug. Er wurde dennoch stationär zur Beobachtung aufgenommen. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der polizeilichen Unfallaufnahme wurden beide Landesstraßen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell