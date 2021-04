Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallbeteiligtes Fahrzeug prallt bei Bergung gegen Funkstreifenwagen der eingesetzten Polizeibeamten - Foto

Wilhelmshaven (ots)

Heute Morgen, gegen 05.50 Uhr, wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland zu einem Verkehrsunfall in den Banter Weg Ecke Peterstraße gerufen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein unfallbeteiligter VW Multivan - Gehbehindertenfahrzeug mit Handschaltung - vom Unfallort abgeschleppt werden musste. Ein 73-jähriger Mitarbeiter einer Abschleppfirma erschien mit einem entsprechenden Bergungsfahrzeug vor Ort. Beim Auffahren auf die Laderampe musste der Mitarbeiter die Fahrspur des verunfallten VW Multivan korrigieren und verwechselte hier offenkundig die Funktionen der Handschaltung. Die sichernden Polizeibeamten mussten leider mit ansehen, wie der Mitarbeiter rückwärtsfahrend und mit beschleunigender Geschwindigkeit die Auffahrrampe verließ, eine Fahrstrecke von ca. 30 Metern zurücklegte und gegen den auf der Fahrbahn zur Absicherung abgestellten Funkstreifenwagen prallte. Die Polzeibeamten vor Ort riefen die Kollegen des Polizeikommissariat Jever zur Unfallaufnahme herbei. Am nicht mehr einsatzfähigen Funkstreifenwagen entstand ein Frontschaden u. a. in Form eines zerstörten Kühlers. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell