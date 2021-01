Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Mehrere Scheiben in Diepholz beschädigt - Familienfeier in Bassum durch Polizei aufgelöst ---

DiepholzDiepholz (ots)

Diepholz - Glasscheiben beschädigt / zerstört

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen diverse Fensterscheiben im Stadtgebiet beschädigt bzw. zerstört. Die Tatzeiten der Sachbeschädigungen ziehen sich von Weihnachten bis zum gestrigen Montag hin.

In der Niedersachsenstraße wurden an zwei Gebäuden mehrere Fensterscheiben beschädigt. An der Jahnsporthalle wurden gleich zwei Scheiben mit einem Stein eingeworfen. In der Wellestraße, am alten Gesundheitsamt, wurde eine Glasscheibe mit einem Stein beschädigt. Am rückwärtigen Bereich der Graf-Friedrich-Schule versuchten Unbekannte gleich mehrere Fenster mit einem Stein einzuwerfen, was aber misslang. In St-Hülfe, Karkhof, beschädigten Unbekannte einen Sichtschutzzaun des Kindergartens.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den aufgeführten Taten nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bassum - Private Feier von Polizei aufgelöst

Die Polizei hat gestern eine private Feier in Bassum, An der Weide, wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgelöst.

Gegen 14.50 Uhr meldeten Anrufer mehrere Fahrzeuge mit zum Teil auswärtigen Kennzeichen an einem Wohnhaus in Bassum. Bei der Überprüfung konnten die Polizisten insgesamt 11 Personen aus mehreren Haushalten feststellen. Mehrere Besucher waren u.a. aus Emden und München angereist. Die Abstand- und Hygienevorschriften wurden nicht eingehalten. Nach Feststellung der Personalien wurden Platzverweise ausgesprochen und die Feier aufgelöst. Alle festgestellten Personen erwartet nun ein Bußgeld.

