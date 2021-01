POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 03.01.2021

Polizeiinspektion Diepholz

Trunkenheit im Verkehr Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr befährt ein 42-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw Opel Zafira die Friedelstraße in Richtung Brockum. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wird bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,51 Promille. Dem alkoholisierten Verkehrsteilnehmer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Stemshorn befährt mit seinem Sprinter Daimler die Diepholzer Str./B 51 von Diepholz in Richtung Osnabrück. In Höhe Lembruch kommt ihm ein bislang unbekannter Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Bei dem Versuch, dem Zusammenstoß auszuweichen, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,-EUR. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Diepholz unter Tel.: 05441/9710 mitzuteilen.

PK Sulingen

Betrunkener Unfallverursacher stellt sich selbst Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr meldete sich ein 28-jähriger Mann beim Notruf des Rettungsdienstes und teilte mit, dass er an zwei Pkw die Außenspiegel abgefahren habe. Er wisse allerdings nicht, wo er sich befinde. Nachdem sein Standort in der Sulinger Buchenstraße lokalisiert werden konnte, trafen die eingesetzte Beamten der Polizei Sulingen auf eine deutlich alkoholisierten Pkw-Fahrer: ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.300EUR.

PK Weyhe

Aufgesprengter Zigarettenautomat in Dreye Erneut ist im Bereich des Polizeikommissariats Weyhe ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Unbekannte Täter ließen in der Samstagnacht, in der Zeit von 23:00 bis 05:00 Uhr, mit unbekanntem Sprengstoff einen Zigarettenautomatten in der Zeppelinstraße in Weyhe, Ortsteil Dreye, detonieren. Der Automat wurde dabei erneut völlig zerstört. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

PK Syke

Twistringen: Diebstahl eines Kleinkraftrades In der Nacht vom 01.01.2021 auf den 02.01.2021 entwendeten unbekannte Täter in Twistringen von einem Privatgrundstück in der Brunnenstraße ein verschlossenes Kleinkraftrad. Dieses konnte am Folgetag mit diversen Beschädigungen in einer nahegelegenen Parkanlage wieder aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter der Rufnummer 04242/969-0 entgegen.

