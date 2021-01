Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Rentner im Haus ausgeraubt ---

DiepholzDiepholz (ots)

Bereits in der Nacht zu Silvester gegen 02.00 Uhr wurde in Heiligenrode ein 84-jähriger Rentner in seinem Haus überfallen und ausgeraubt.

Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses Zugang zum Haus verschafft. Sie durchsuchten zunächst das Erdgeschoss und gelangten dann ins Obergeschoss des Hauses. Den 84-jährigen Hausbewohner überraschten sie im Schlaf, fesselten ihn und verbanden ihm die Augen. Auch das Obergeschoss wurde von den Tätern nach Wertsachen durchsucht. Während der Durchsuchung der Räume und des Mobiliars vergehen etwa zwei Stunden. Danach verschwanden die Täter mit Bargeld und einer hochwertigen Armbanduhr. Sie ließen den Rentner gefesselt zurück.

Der Rentner konnte sich teilweise befreien und sich zum Nachbarn begeben. Von dort wurde die Polizei alarmiert. Ein Rettungswagen versorgte den leicht verletzten und unter Schock stehenden Rentner. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, blieb erfolglos.

Der Rentner beschreibt die drei Täter als kräftig, ca. 170 bis 180 cm groß und 35 bis 45 Jahre alt. Alle waren dunkel gekleidet und maskiert. Die Unterhaltung der Täter untereinander verlief in osteuropäischer Sprache.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel. 05441 / 9710 bei der Polizei Diepholz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell