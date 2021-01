Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz für den Zeitraum 01.01.21, 13:00 Uhr bis zum 02.01.21, 13:00 Uhr

PK Syke - Sprengung eines Kondomautomaten -

Am 01.01.2021, gegen 00:58 Uhr, wurde in der Max-Planck-Straße in Syke ein zerstörter Kondomautomat vorgefunden. Auf bisher unbekannter Weise sprengten unbekannte Täter den Automaten und entwendeten vermutlich Bargeld in unbekannter Höhe. Der Automat wurde total zerstört. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

PK Weyhe - Aufgesprengter Zigarettenautomat in Stelle -

Über den Jahreswechsel, von Donnerstagmittag bis Freitagmittag, sprengten unbekannte Täter vermutlich mit pyrotechnischem Sprengstoff einen Zigarettenautomaten im Großen Heerweg in Gr. Mackenstedt, Ortsteil Stelle. Der Automat wurde dabei stark beschädigt und ist nicht mehr funktionsfähig.

Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

PI Diepholz, ESD

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 01.01.21, gegen 17:01 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw auf, welcher kontrolliert werden sollte. Auf Anhaltezeichen wurde nicht reagiert. Der Fahrzeugführer fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte dann frontal gegen eine Hauswand. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen einen 15-jährigen aus Hermannsburg. Der 15-jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Der Schaden an dem Gebäude kann bislang nicht beziffert werden. Gegen den 15-jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

