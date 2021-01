POL-DH: --- Polizei löst in Diepholz Gottesdienst auf - Fahrer erneut ohne Führerschein in Bassum erwischt - Unfall in Syke weil Licht am Pkw ausfällt

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Polizei muss Gottesdienst auflösen

Am Sonntag musste die Polizei einen Gottesdienst einer bulgarischen Gemeinde in Diepholz auflösen. Es war kein Hygienekonzept vorhanden und die geltende Corona-Verordnung wurde nicht eingehalten.

Gegen 15.00 Uhr wurde die Polizei auf eine größere Veranstaltung in der Lange Straße aufmerksam gemacht. In einem Wohnhaus hatten sich zu diesem Zeitpunkt mindestens 40 Erwachsene und 11 Kinder zum Gottesdienst eingefunden. Die bulgarische Gemeinde mit christlichem Glauben konnte kein Hygienekonzept vorweisen. Die Gottesdienstbesucher trugen nur zum Teil MundNasenBedeckung und ausreichende Abstände der Stühle waren nicht gegeben.

Nach Absprache mit dem verantwortlichen Pastor wurde die Veranstaltung aufgelöst. Nach erfolgter Personalien Feststellung wurden aller Teilnehmer entlassen. Der Verantwortliche wurde angewiesen, um weiter Gottesdienste durchführen zu können, ein Hygienekonzept mit dem Landkreis zu erarbeiten.

Barenburg - Einbruch

In der Silvesternacht, von 17.00 Uhr bis Neujahr gegen 14.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Barenburg, Im Flecken, ein. Aus dem auf einem Gartengrundstück stehende Einfamilienhaus entwendeten die Täter einen Fernseher, eine Musikanlage mit Soundsystem, Bargeld und andere Wertgegenstände. Der genaue Schaden wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bassum-Klenkenborstel - mehrere Vergehen im Straßenverkehr

Zum wiederholten Mal wurde ein 36-jähriger Bassumer in einem VW Transporter angetroffen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Kontrolle fand am Sonntag, 03.01.2021 gegen 20.00 Uhr in Klenkenborstel statt. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, was durch einen Drogenvortest zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Auch die Halterin des genutzten Fahrzeugs muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten, da sie die Fahrt zugelassen hat.

Syke-Heiligenfelde - Verkehrsunfall

Eine 22-jährige Diepholzerin wollte am Sonntag gegen 18.30 Uhr in Heiligenfelde die B6 in Fahrtrichtung Neubruchhausen überqueren und übersah dabei einen 54-jährigen Weyher. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin des Opel Corsa sowie ihre 23-jährige Beifahrerin, als auch der Mercedes-Fahrer leicht verletzt worden sind. Sie wurden durch Rettungswagen versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Syke - Unfall durch technischen Defekt

Eine 24-jährige Bassumerin sowie ihr 25-jähriger Beifahrer wurden am Sonntag gegen 21.00 Uhr Opfer der Technik. Sie befuhren die Bassumer Landstraße in Richtung Bassum, als auf gerader Strecke in der Westermark plötzlich die Beleuchtung ihres Mercedes ausfiel. Die Fahrerin lenkte noch nach rechts um anzuhalten, kollidierte dann aber mit einem Leitpfosten und einem Baum. Beide Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 2300 Euro.

