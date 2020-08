Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochabend eine 20-jährige Radfahrerin, als sie beim Abbiegen mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw kollidierte und hierdurch zu Boden stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 20-Jährige mit ihrem Fahrrad kurz vor 21:30 Uhr die Hertzstraße in Richtung Lameystraße. An der Kreuzung mit der Moltkestraße wollte sie nach links in diese abbiegen, achtete dabei aber offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Der hinter ihr herannahende, 20-jährige Fahrer eines Seats wich noch nach links aus, es kam jedoch trotzdem zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Beteiligten, wodurch die Radfahrerin stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Mehrere Zeugen des Unfalls gaben an, dass der Autofahrer möglicherweise zu schnell gewesen sein könnte.

