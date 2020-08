Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rettungssanitäter geschlagen

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer medizinischen Versorgung schlug ein 53-jähriger Mann am Mittwoch gegen 17:00 Uhr einem Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser leichte Verletzungen erlitt. Der 53-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und wurde von einem Zeugen in einem Treppenhaus liegend in der Johanna-Kirchner-Straße in Karlsruhe-Oberreut angetroffen. Als er mit einer Trage ins Rettungsfahrzeug getragen werden sollte, kam es plötzlich zu dem tätlichen Angriff auf den 24-jährigen Rettungssanitäter. Nachdem die medizinische Erstversorgung abgeschlossen war, wurde der 53-Jährige daraufhin in Gewahrsam genommen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell