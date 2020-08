POL-KA: (KA)Forst A5 - Auffahrunfall verläuft glimpflich

Polizeipräsidium Karlsruhe

Glimpflich verlief am Mittwoch gegen 14.35 Uhr ein Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Forst für den Fahrer eines Kleintransporters. Er fuhr in nördlicher Richtung am Ende eines Staus an der dortigen Dauerbaustelle auf ein haltendes Abschleppfahrzeug auf und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus, während der Fahrer des vorderen Beteiligten unverletzt blieb. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur bis gegen 16.00 Uhr gesperrt.

