POL-REK: 201207-1: Einbrecher bei Taten gestört - Wesseling/Brühl

Am zweiten Adventswochenende (05./06. Dezember) kam es in Wesseling und Brühl zu zwei Einbruchsversuchen, bei denen die Einbrecher gestört wurden.

Am Samstag (05. Dezember) gegen 13:15 Uhr hörte ein Anwohner der Traunsteiner Straße in Wesseling, dass sich eine unbekannte Person im Haus befand. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, wie zwei unbekannte Personen von seiner Haustür davonliefen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Die Unbekannten sind laut Beschreibung vermutlich männlich, etwa 180 Zentimeter groß und trugen dunkle Kapuzenpullover sowie dunkle Jogginghosen. Am Nikolaustag kam es gegen 13:45 Uhr in der Auguste-Viktoria-Straße in Brühl ebenfalls zu einem Einbruchsversuch. Der 31-jährige Bewohner eines Reihenhauses saß in seinem Wohnzimmer, als er plötzlich ein lautes Knacken aus Richtung der Küche hörte. Als er in die Küche ging, traf er dort auf zwei unbekannte Männer. Er brüllte die Unbekannten an, woraufhin diese ohne Beute die Flucht ergriffen. Beide Tatverdächtige waren laut seiner Beschreibung zwischen 14 und 17 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von hagerer Statur. Gekleidet waren sie mit einem dunklen bzw. bräunlichen Pullover. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Sowohl in Wesseling als auch in Brühl werden Zeugen gesucht, die zur Mittagszeit am Samstag bzw. Sonntag verdächtige Beobachtungen in den genannten Straßen gemacht haben. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 an die Polizei. (nh)

