Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201206-1: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am späten Samstagnachmittag wurde eine junge Autofahrerin von ihrem Navigationsgerät fehlgeleitet. Am Samstag (05. Dezember) gegen 17:10 Uhr beabsichtigte eine 20-jährige Kerpenerin mit ihrem Auto von Kerpen-Buir nach Kerpen-Sindorf zu fahren. Ihre 22-jährige Schwester begleitete sie dabei. Beide Frauen waren nicht ortskundig und benutzten deshalb ein Navigationsgerät, um den Weg zu finden. Das Navi führte die beiden Kerpenerinnen von der Landstraße (L) 276 auf die alte L 276. Die alte L 276 ist wegen des Tagebaus nur bis zur ehemaligen Auffahrt zur alten Autobahn (A) 4 befahrbar. Dort ist die Straße mit einem ca. 120 cm hohen Sandhügel gesperrt. Verschiedene Verkehrszeichen weisen auf das Ende der Strecke hin. Hinter dem Sandhügel endet die Straße nach mehreren hundert Metern. Im Anschluss daran befindet sich das Tagebaugebiet. Die Fahrzeugführerin erkannte den Sandhügel zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig vor dem Hindernis anhalten. Die Kerpenerin überfuhr den Sandhügel und der Pkw kam unmittelbar hinter diesem zum Stehen. Beide Frauen verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschlepper barg den stark beschädigten Pkw und transportierte ihn auf Wunsch des Fahrzeughalters ab. (rb)

