POL-REK: 201204-4: Räuber überfielen Tankstelle mit Schusswaffe - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Mehrere Männer haben am Mittwochabend (03. Dezember) eine Tankstelle an der Glescher Straße ausgeraubt.

Nur wenige Minuten bevor die Tankstelle um 22:00 Uhr schloss, betraten zwei unbekannte Personen das Tankstellengebäude. Während zwei Mitarbeiter den Ladenschluss vorbereiteten, begab sich einer der beiden Unbekannten zügig zum Verkaufstresen und holte eine schwarze Pistole hervor. Damit bedrohte er einen der beiden Mitarbeiter und forderte ihn dazu auf, einen Beutel mit Bargeld zu füllen. Der Mitarbeiter kam der Forderung nach. In der Zwischenzeit betrat ein weiterer, dritter Mann den Geschäftsraum und half bei der Tatausführung. Zu dritt verließen sie kurze Zeit später mit Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe sowie mehreren Stangen Zigaretten das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenangaben war der Mann mit der Schusswaffe etwa 25 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte einen Dreitagebart und war mit einer schwarzen Wollmütze, einem dunkelblauen Oberteil und einem Mund-Nasen-Schutz bekleidet. Einer der Mittäter trug eine Sturmhaube. Die Räuber sollen gemeinsam mit einem silbernen Kombi vom Tatort geflüchtet sein.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. Für Hinweise, die zu der Ermittlung der Täter führen, wurde durch die Firma eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. (nh)

