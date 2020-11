Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am 24.11.2020

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Dienstag den 24.11.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:06 Uhr zur überörtlichen Hilfe nach Breckerfeld alarmiert. In einem Waldgebiet war es zu einem medizinischen Notfall gekommen und die Feuerwehr unterstützte mit 2 Personen und dem geländegängigen Gerätewagen Technik den Patiententransport aus dem Wald heraus. Auf den Pressebericht der Feuerwehr Breckerfeld wird verwiesen. Der Einsatz war um 12:53 Uhr beendet. Um 22:01 Uhr wurde ein Feuer im Bereich An der Kirche gemeldet. Im Obergeschoss eines Blumenladens hatte ein Passant Feuerschein gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Hauptwache und die Löschgruppe Voerde erkundeten den Bereich und wurde schnell fündig. Elektrische LED Kerzen im ersten Obergeschoss hatten sich in der Fensterscheibe gespiegelt. Die 20 Einsatzkräfte beendeten den Einsatz um 22:30 Uhr Am Mittwoch den 25.11.2020 wurde um 5:22 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm mit einer Drehleiter unterstützt. Ähnlich wie vorher in eigenem Stadtgebiet war auch bei diesem Einsatz eine Spiegelung in einer Scheibe der Grund der Alarmierung. Der Einsatz der 2 Einsatzkräfte der Hauptwache endete um 5:51 Uhr

