Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerschein im Wald

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Freitag den 20.11.2020, um 17.59 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz Feuerschein im Wald, nahe der Hembecker Talstrasse alarmiert. Es rückten aus, die Hauptwache, der Löschzug Milspe/Altenvoerde und die Löschgruppe Rüggeberg mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften. Nach erkunden des Waldgebietes stellte sich bald heraus, dass es sich um ein Lagerfeuer in einer Hesonkiste in einem Garten handelte. Kein Einsatz für die Feuerwehr. Der Einsatz endete um 18:52 Uhr.

