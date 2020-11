Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am 18.11.2020

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Mittwoch den 18.11.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 11:05 Uhr musste der Gerätewagen Technik mit zwei Einsatzkräften zu einer Personenrettung aus unwegsamen Gelände in Herdecke ausrücken. Hier wird auf den Pressebericht der Feuerwehr Herdecke verwiesen. Der Einsatz endete um 13:12 Uhr. Um 16:04 Uhr musste ein entlaufener Hund in der Rollmannstraße eingefangen werden. Das doch etwas wehrhafte Tier konnte zum Anleinen überredet werden und der Halterin zugeführt werden. Der Einsatz endete um 16:29 Uhr.

