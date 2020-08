Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamer Zeuge vereitelt Rollerdiebstahl

Neuss (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:10 Uhr, meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass sich auf der Hölderlinstraße zwei junge Männer an einem dort abgestellten Motorroller zu schaffen machen. Dank der guten Täterbeschreibung wurden die eingesetzten Beamten auf dem Weg zum Tatort auf einen 17-jährigen und einen 14-jährigen aufmerksam. Beim Anblick des Streifenwagens flüchtete das Duo. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß, konnte der 14-jährige gestellt werden. Da der 17-jährige am Tatort einen Rucksack mit seinem Ausweis zurückließ, konnten die Polizisten auch ihn wenig später antreffen und, ebenso wie den 14-jährigen, zur Polizeiwache verbringen. Aufgrund ihres jugendlichen Alters wurden sie dort von ihren Erziehungsberechtigten abgholt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Zudem legten die Beamten gegen 17-jährigen eine Strafanzeige wegen Vortäuschen einer Straftat vor, da er behauptete, dass sein Rucksack ihm gestohlen worden sei. (Teß)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell