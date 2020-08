Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Neuss (ots)

Am Samstag, 29.08.2020,um 21.50 Uhr, kam es an der Einmündung Düsseldorfer Straße/Rheintorstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Neusserin befuhr mit ihrem Audi Q5 die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf. Gleichzeitig befuhr ein 31-jähriger Jüchener mit seinem VW Scirocco die Düsseldorfer Straße entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Rheintorstraße wollte die Audifahrerin ihre Fahrt geradeaus in Richtung Düsseldorf fortsetzen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW der nach links in die Rheintorstraße abbiegen wollte. Beide Beteiligten gaben an, dass die jeweilige Ampel Grünlicht gezeigt hat. Die schwer verletzten Insassen des Scirocco wurden in Krankenhäuser verbracht. Die Insassen des Audi blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat übernommen. (Ro.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell