Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hinweise auf ein mögliches Raubdelikt - Kripo sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (27.08.), gegen 23:40 Uhr, meldete ein Busfahrer, dass an der Haltestelle "Stadthalle" ein ihm unbekannter Mann offenbar Hilfe benötige. Vor Ort trafen die Beamten neben dem Busfahrer einen 32-Jährigen an, der über Schmerzen klagte und gerötete Augen hatte. Er gab an, von drei Personen plötzlich angegangen worden zu sein. Die Tatverdächtigen hätten ihm Reizstoff in die Augen gesprüht und ihm sein Portemonnaie aus der Hand gerissen bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Eine nähere Beschreibung der Flüchtigen konnten die Beamten vor Ort nicht in Erfahrung bringen, da das Raub-Opfer nur schlecht Deutsch sprach. Weil der Überfall bereits einige Zeit vor dem Anruf des Busfahrers stattgefunden hatte, war das Trio zudem offenbar schon über alle Berge.

Die Kripo (Kriminalkommissariat 22) übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet dringend Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige ermittlungsdienlichen Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

