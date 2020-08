Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzte nach Schlägerei

Grevenbroich (ots)

Am Samstag, 29.08.2020, um viertel vor Sieben Abends, wurden Beamte der Polizeiwache Grevenbroich zur Jülicher Straße entsandt, da sich hier eine Schlägerei zutragen sollte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden mehrere Personen angetroffen. Eine Schlägerei war nicht im Gange. Nach Klärung des Sachverhaltes ist momentan davon auszugehen, dass sich ein 67-jähriger und ein 22-jähriger nach einem Streit um einen Parkverstoß zunächst verbal und dann körperlich auseinandergesetzt haben. Daran beteiligten sich dann weitere Personen, die zum Teil unverletzt bzw. leicht verletzt wurden. Nur der 67-jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Beteilignugen an der körperlichen Auseinandersetzung aufgenommen. (Ro.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell