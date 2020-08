POL-GI: Ungewöhnlicher Einsatz in einem Fitnessstudio+++ Größerer Polizeieinsatz am Lahnufer+++ Fahrraddiebe durch Bundespolizei festgenommen+++Besoffen Unfall gebaut

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 04.08.2020:

Gießen: Ungewöhnlicher Einsatz in einem Fitnessstudio

Einen Einsatz, der mit einem Widerstand endete und sehr ungewöhnlich begann, hatten die Gießener Ordnungshüter am Dienstmorgen in der Westanlage. Zeugen hatten zunächst der Polizei mitgeteilt, dass eine Person in einem Fitnessstudio in einen Schacht geklettert sei. Als Polizeibeamte und auch die Feuerwehr dort eintrafen, stellte es sich heraus, dass der 51 - Jährige sich in der Deckenverkleidung befand. Der Mann konnte dann aus der misslichen Lage festgenommen bzw. befreit werden. Dabei schlug und trat er mehrfach den Beamten. Er wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Unklar ist noch, warum der Mann nach oben kletterte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Größerer Polizeieinsatz am Lahnufer

Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Montag, gegen 19.00 Uhr, in der Straße Zu den Mühlen. Offenbar hatten sich mehrere Personen in die Haare bekommen. Es stellte sich heraus, dass zunächst ein 23 - Jähriger Asylbewerber aus Somalia und ein 23 - Jähriger Asylbewerber aus Gambia in einen Streit gerieten. Offenbar gingen die beiden Streithähne mit Fäusten aufeinander los. Während der Auseinandersetzung soll der Somalier dann mit Steinen auf seinen Widersacher geworfen und ihn dabei verletzt haben. Als ein 28 - Jähriger Libyer schlichten wollte, bekam er ebenfalls von dem Somalier Steine ab. Der Somalier flüchtete danach noch, konnte aber im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Fahrraddiebe durch Bundespolizei festgenommen

Sehr gut war die Zusammenarbeit am Montagabend zwischen der Polizeidirektion Gießen und der Bundespolizei. Nachdem der Gießener Polizei ein Fahrraddiebstahl in der Bahnhofstraße gemeldet wurde, fahndeten mehrere Streifen nach den beiden gesuchten Verdächtigen. Knapp eine halbe Stunde nach dem Vorfall (gegen 23.15 Uhr) konnte eine Streife der Bundespolizei, die sich ebenfalls an der Fahndung beteiligte, die beiden Verdächtigen im Bereich einer Gleisunterführung feststellen. Die beiden Personen, ein 23 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien und ein 23 - Jähriger Asylbewerber aus Marokko konnten festgenommen werden. Ein Fahrrad wurde sichergestellt. Der polizeibekannte Algerier leistete nach seiner Festnahme noch mehrfach Widerstand. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Fahrraddieb festgenommen

Ein 47 - Jähriger Deutscher konnte am Montag, gegen 22.00 Uhr, in der Nordanlage durch eine Streife festgenommen werden. Zeugen hatten die Polizei verständigt und den Fahrraddiebstahl gemeldet. Die Fahndung führte schnell zu dem verdächtigen Mann, der in der Nähe des abgestellten Rades angetroffen und festgenommen werden konnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Kontrollen in Watzenborn-Steinberg

40 Fahrzeuge wurden am Montag durch Beamte der Polizeidirektion Gießen in der Ludwigstraße überprüft. Die Beamten, die von nachmittags bis in die späten Abendstunden Kontrollen durchführten, machten dabei mehrere Feststellungen, die in Anzeigen endeten. Zunächst zeigte ein Autofahrer einen syrischen Führerschein. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Drei weitere Fahrer von Autos bzw. eines Kleinkraftrades mussten mit zur Blutentnahme. Sie hatten offenbar Drogen zu sich genommen. Nicht mehr fahren darf ein Mann seinen Honda Accord. Offenbar waren darin ein verbotenes Fahrwerk und eine Radkombination verbaut. Nach 22.00 Uhr wurde in der "30er" Zone die Geschwindigkeit gemessen. Dabei wurden zehn "Geschwindigkeits" - Verstöße festgestellt und geahndet.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

Ohne Diebesgut mussten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in der Lilienthalstraße wieder die Flucht antreten. Die beiden Männer hatten dort offenbar eine Tür aufgebrochen und den Innenraum betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Diebe haben es auf Motorsäge und anderes abgesehen

In der Gottlieb-Daimler-Straße konnte eine Person nach einem Diebstahl festgenommen werden. Der Verdächtige, ein 23 - Jähriger Rumäne hatte offenbar mit anderen Personen Baumaschinen am Zaun zum Abtransport bzw. Diebstahl abgelegt. Eine weitere Person, die eine Glatze haben soll, flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Spielgeräte angezündet

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag vier Spielgeräte auf einem Schulhof im Spitzwegring offenbar angezündet. Die Täter hatten dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Offenbar Drogen entsorgt

Opiate wurden vermutlich durch zwei Unbekannte am Montag, gegen 18.20 Uhr, in Watzenborn-Steinberg, entsorgt. Die beiden Männer hatten die Drogen in der Straße Zur Eichwiese in einen Mülleimer geworfen. Zeugen hatten die Polizei verständigt. Ein erster Test ergab dann Hinweise auf die Opiate. Die beiden "Drogenbesitzer" sollen ein gelbes und ein rotes Shirt getragen haben. Beide sollen etwa 18 Jahre alt und ca. 175 Zentimeter groß sein. Einer von ihnen soll ein schwarzweiße Basecap getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Rabenau: Ortstafel von Rüddingshausen entwendet

Der Polizei wurde letzte Woche der Diebstahl der Ortstafel von Rüddingshausen gemeldet. Die Ortstafel, auf der noch "Richtung Wermertshausen" vermerkt ist, hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Bei Parkmanöver Audi beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag (31.Juli) 18.00 Uhr und Sonntag (02.August) 20.00 Uhr einen in der Weigelstraße geparkten Audi. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte der Unbekannte das in Höhe der Hausnummer 4 am Fahrbahnrand geparkte schwarze Cabriolet. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Parkplatzrempler

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Hondas nach einem Parkplatzrempler in der Untertorstraße. Der schwarze Civic parkte am Montag (03.August) von 12.35 Uhr bis 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren touchierte der Unbekannte das Fahrzeug im Heckbereich und entfernte sich anschließend, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Offenbar besoffen Unfall gebaut

Ein 63-jähriger Mann aus Lahnau mit einem Daimler befuhr am Montag (03.August) gegen 16.10 Uhr die Landstraße 3137 von Villingen nach Hungen. In einer Rechtskurve kam er offenbar nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Mann aus Laubach in einem Opel, der in Richtung Villingen fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 63-Jährigen. Er pustete 1,47 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Staufenberg: Waschbär verursacht Unfall

Dienstagnacht (04.August) gegen 00.50 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann aus Linden in einem VW die Bundesstraße 3 von Marburg in Richtung Gießen. Kurz vor der Anschlussstelle Staufenberg Nord querte ein Waschbär die Fahrbahn. Trotz einer sofortigen Bremsung konnte der 30-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

485/Licher Straße: Schutzplanke touchiert

Ein 35-jähriger Mann befuhr mit einem Schwerlast-LKW samt Anhänger die Autobahn 485 von Marburg in Richtung Gießen. An der Anschlussstelle Licher Straße beabsichtigte der LKW-Fahrer auf die Bundesstraße 457 abzufahren. Dabei touchierte der 35-Jährige die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.200 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: BMW in Parkhaus beschädigt

Am Montag (03.August) zwischen 10.10 Uhr und 11.10 Uhr parkte ein BMW in einem Parkhaus in der Gaffkystraße. Als der Besitzer zu dem blauen BMW zurückkam, war dieser an der rechten, hinteren Tür beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

